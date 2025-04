Auto bloccata nella neve: per montare le catene devono arrivare i pompieri

TRENTO. Diciamo che non dovrebbe succedere, soprattutto in una zona di montagna come è il Trentino. Eppure… succede.

Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Soraga sono stati allertati per un’auto bloccata nella neve nei pressi del Rifugio Flora Alpina.

Il conducente aveva chiesto aiuto e nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, i pompieri, sono giunti sul posto e hanno montato le catene da neve e “scortato” l’auto fino alla strada asfaltata più vicina.