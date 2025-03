Corona d’alloro a Lucio Dallasega: il consigliere comunale di Predazzo si laurea a 75 anni

PREDAZZO. Mercoledì 12 marzo Lucio Dellasega, consigliere comunale di Predazzo, ha raggiunto un traguardo straordinario, conseguendo la laurea in Studi storici e Filologico-Letterari al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, all'età di 75 anni. Un percorso universitario che ha intrapreso con grande passione per la storia, in particolare per il periodo medievale e la Prima Guerra Mondiale, combattuta sulle montagne di Fiemme, una passione che ha segnato la sua vita personale e professionale.



Conosciuto in valle per il suo impegno politico e culturale, Dellasega è stato Assessore alla Cultura, Istruzione e al Museo Geologico del Comune di Predazzo per sette anni, sotto la giunta di Maria Bosin. Attualmente, è in carica come consigliere comunale, alla terza legislatura.



La sua passione per la storia, in particolare per la storia locale legata alla val di Fiemme, lo ha portato a intraprendere il suo percorso universitario, iscrivendosi al corso di laurea in Studi Storici e Filologico-Letterari, superando con soddisfazione il test d'ingresso e cominciando a frequentare i corsi come matricola a 72 anni.



Nonostante le difficoltà logistiche, come il lungo tragitto Predazzo-Trento per tre volte alla settimana, Dellasega ha affrontato il suo percorso con grande impegno. L'ambiente universitario si è inizialmente presentato come una sfida, ma con il tempo ha trovato nel corpo docente e nei compagni di corso una rete di supporto che lo ha accolto e incoraggiato. Così, tra un esame e l'altro (ben 27), ha completato con caparbietà e dedizione i suoi tre anni di studi.



La sua tesi di laurea, intitolata "Prime attività politico-sindacali di Alcide De Gasperi in val di Fiemme dal 1905 al 1914", affronta un tema poco conosciuto dello statista trentino. La tesi si divide in tre parti: la lotta sindacale per i segantini di Fiemme, la vicenda della ferrovia della val di Fiemme e la difesa dei secolari diritti della Magnifica Comunità di Fiemme, argomento ancora poco studiato.



La tesi è stata apprezzata dal supervisore professor Umberto Tulli e dal co-supervisoreprofessor Stefano Malfatti, che l'hanno giudicata positivamente, riconoscendo la solidità e l'originalità dell'approfondimento storico. Nel suo messaggio di ringraziamento, Lucio Dellasega ha voluto sottolineare l'importanza dell'esperienza universitaria, sia sul piano umano che accademico.



Nella pagina dei ringraziamenti della sua tesi, ha scritto: «L'umanità che mi ha accompagnato in questi anni è impagabile, quest'esperienza vissuta con voi, gomito a gomito, a volte con delusione e a volte con il sorriso, ha gratificato questa parte della mia vita e questa è la sorpresa: quasi più bello il percorso che non il traguardo».



Parole che racchiudono l'essenza del suo cammino: un cammino che, seppur impegnativo, ha arricchito la sua vita più del traguardo stesso. La laurea di Dellasega rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un esempio di come l'età non sia un ostacolo alla realizzazione di un sogno. La sua storia è una testimonianza di passione, impegno e perseveranza, un insegnamento per tutti coloro che pensano che i traguardi accademici siano solo per i più giovani. Con questo diploma, Dellasega dimostra che l'amore per la storia, la curiosità intellettuale e la voglia di mettersi in gioco non hanno limiti di età. Un esempio per chiunque crede che la cultura e la conoscenza possano trasformare e arricchire ogni fase della vita.