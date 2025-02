Nuovo campo valanga per le esercitazioni del Soccorso Alpino in Val di Fassa

FASSA. Dalla collaborazione tra Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, società Funivia Col Margherita S.p.A. e Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato è stato realizzato un nuovo campo valanga in Val di Fassa, per garantire a chi si occupa di soccorso in montagna di addestrarsi in scenari realistici e facilmente accessibili.



Il campo, situato al passo San Pellegrino, rappresenta una risorsa importante per l’addestramento dei soccorritori, i quali, anche in inverni caratterizzati da scarse precipitazioni nevose, potranno continuare a svolgere attività di formazione attraverso l’utilizzo della neve artificiale. La possibilità di realizzare agilmente accumuli di neve e riprodurre altre condizioni tipiche degli scenari valanghivi permette di simulare le reali condizioni di un'operazione di soccorso in caso di valanga e di perfezionare le tecniche di ricerca e soccorso.



“Grazie alla disponibilità della società Funivia Col Margherita S.p.A. nella Skiarea San Pellegrino, unita alla collaborazione con il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, che ha messo a disposizione un gatto delle nevi, abbiamo creato un campo valanga, dove sabato 15 febbraio si è svolta una prima esercitazione congiunta tra la nostra Stazione di Moena, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di passo Rolle e il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato", dichiara Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico.



In futuro, il campo valanga continuerà a essere un punto di riferimento per le attività addestrative delle forze di soccorso, contribuendo a migliorare l'efficacia delle operazioni di salvataggio in montagna.