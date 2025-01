Moena, colata di fango sopra il Polo della Protezione Civile, colpa della pioggia battente

MOENA. Il maltempo e la pioggia intensa che continua a cadere sul Trentino provoca i primi disagi: dopo la caduta sassi fra Torbole e Riva questa mattina all’alba, in mattinata intervento dei vigili del fuoco a Moena, sopra il Polo della Protezione Civile in via Lowy, al Navalge.

La colata di fango e acqua ha divelto la ringhiera e l’ha accartocciata verso il basso, allagando il piazzale.

Sul posto i Vigili del fuoco di Moena per ripristinare le condizioni di sicurezza.