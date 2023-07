Un alpinista trentino precipita sulla Roda di Vael: portato in condizioni gravissime all’ospedale di Bolzano

FASSA. È in gravissime condizioni il ventenne trentino che è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente questa mattina, domenica 23 luglio, vicino alla cima Roda di Vael. Il ragazzo è volato per una ventina di metri. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: il giovane aveva perso la coscienza. Dopo le prime cure effettuate nelle vicinanze del rifugio Roda di Vael si è deciso di portarlo con l’elicottero all’ospedale di Bolzano.

A lanciare l'allarme attorno alle 11.30 la compagna di cordata.