Motociclista esce di strada a Passo Fedaia, uomo di 62 anni portato in ospedale con l’elicottero

CANAZEI. Un motociclista di 62 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente stradale a Passo Fedaia, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, che non è in pericolo di vita, ha perso il controllo della propria moto, scontrandosi contro un muro posto a bordo strada.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, con l'elicottero del soccorso, i vigili del fuoco volontari di Canazei e la polizia locale, a cui sono affidati i rilievi.