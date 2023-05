Predazzo: travolto da un tronco mentre lavora nel bosco, 21enne portato al Santa Chiara con l’elicottero

PREDAZZO. Un boscaiolo trentino di 21 anni è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con un probabile trauma ad un arto inferiore, dopo essere stato investito da un tronco. L'uomo si trovava su un pendio ripido nel bosco della Valmaggiore (Predazzo, Val di Fiemme) e stava lavorando al taglio di alcune piante, quando un tronco lo ha colpito alla gamba. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.



La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento della Stazione di Moena e dell'elicottero che, tuttavia, a causa del maltempo, non è riuscito a decollare. Sul posto sono arrivati 9 operatori delle Stazioni di Moena e di Fiemme del Soccorso Alpino, tra cui vi era un sanitario, supportati dai Vigili del Fuoco e dagli operatori della Croce Rossa.



I soccorritori hanno prestato le prime cure all'infortunato e lo hanno imbarellato. Infine, grazie ad una finestra di bel tempo, l'elicottero di Trentino Emergenza è riuscito a decollare da Mattarello. Con un lungo verricello in mezzo alle piante, il Tecnico di Elisoccorso ha recuperato a bordo l'infortunato, che è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.