Milano-Cortina, arrivano nuovi finanziamenti per lo Stadio del fondo di Tesero

TRENTO. La Giunta provinciale con una delibera approvata nell’ultima seduta ha integrato il finanziamento concesso al Comune di Tesero per realizzare la prima tranche delle opere previste per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero.

“Siamo soddisfatti dell’avanzamento di questo progetto che rientra negli interventi previsti per dotare il Trentino, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, di strutture sportive che siano dei fiori all’occhiello – dichiara il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – L’Amministrazione provinciale è impegnata per garantire le risorse necessarie sul tema degli investimenti e così sta facendo anche attraverso questa delibera. In particolare, le opere previste per il grande evento costituiranno inoltre una ricaduta positiva nel tempo, a beneficio della comunità e del rapporto vincente con lo sport”.

L’unità funzionale UF1A comprende la costruzione di un nuovo volume interrato nella zona di arrivo dello stadio del fondo, nel quale troveranno collocazione i nuovi spogliatoi per gli atleti, le aree per la preparazione degli sci da gara ed il locale pettorali. Il progetto esecutivo dell’opera, seguito dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (Apop) - Servizio Opere Civili, è già stato approvato in linea tecnica e a breve è previsto l’avvio della procedura di appalto da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti.

L’importo a base di gara è pari a 3.297.387,90 euro più Iva, mentre lo stanziamento complessivo per l’opera ammonta a 4.350.000 euro (la differenza è dovuta alle somme a disposizione per imprevisti e altri oneri), cifra che comprende il finanziamento aggiuntivo di 304.110,34 euro. L’avvio dei lavori è programmato per il mese di settembre per una durata prevista di circa un anno.

Il plauso arriva anche da parte dell’assessore provinciale a sport e turismo Roberto Failoni: “Lo stadio del fondo di Tesero, assieme alle altre strutture interessate dalla riqualificazione come lo stadio del salto con gli sci di Predazzo, contribuiranno a rendere il Trentino ancora più attrattivo dal punto di vista sportivo e turistico. Tutto il mondo guarderà il nostro territorio e per questo dobbiamo dare il massimo per essere preparati al meglio. L’investimento nelle strutture va in questa direzione”.