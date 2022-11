Marmolada, la Provincia replica agli impiantisti veneti: rimane in vigore l'ordinanza di chiusura

TRENTO. Rimane ancora in vigore l'ordinanza del Comune di Canazei, in Trentino, che vieta l'accesso alla Marmolada dopo il distacco di un seracco sotto Punta Rocca che lo scorso luglio ha provocato una frana di ghiaccio e roccia di circa 2 chilometri con un fronte di 300 metri che ha travolto e ucciso 11 persone.



Questa la risposta della Provincia autonoma di Trento alle sollecitazioni degli impiantisti veneti, che hanno chiesto la riapertura in vista della stagione invernale. Il Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento e il Comune di Canazei - comunica la Provincia di Trento - stanno infatti compiendo i necessari approfondimenti tecnici prima di procedere con la riapertura del ghiacciaio, in vista della stagione invernale.



Ad oggi, infatti, è ancora in vigore il provvedimento del sindaco Giovanni Bernard che istituisce la zona rossa. L'obiettivo è quello di consentire l'accesso all'area nel più breve tempo possibile, ma sulla base di elementi tecnici il più possibile certi, guardando in primis all'incolumità di quanti saliranno in quota. Va detto infatti che - fino a qualche giorno fa - anche sulla Marmolada si sono registrate temperature straordinariamente alte.



Dopo la recente nevicata che ha imbiancato la regina delle Dolomiti ci si aspetta però una stabilizzazione delle basse temperature (anche se 5 giorni fa a Canazei sono strati raggiunti i 22 gradi). I provvedimenti da assumere - sottolinea la Provincia di Trento - dovranno peraltro essere funzionali alle previsioni gestionali future, affinché non ci si trovi impreparati all'eventuale ripetersi delle condizioni che si sono verificate l'estate scorsa.