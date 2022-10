Droni ed elicotteri: le ricerche dal cielo per individuare il disperso in Lagorai

TRENTO. Nessuna traccia di Nicola Spagnolo, il 26enne disperso dal 22 ottobre sul Lagorai, è stata rilevata dal cane molecolare della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, impiegato nel pomeriggio di ieri (27 ottobre) per fare una verifica nella zona del rifugio Refavaie (Vanoi), dove l'escursionista ha parcheggiato la macchina.

Oggi le ricerche sono proseguite in quota con i droni.

Il Soccorso alpino informa che è in fase di analisi il materiale video e fotografico raccolto dai quattro piloti di droni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, due del servizio regionale veneto e due del servizio provinciale altoatesino.

Gli operatori sono stati elitrasportati questa mattina su cima Cece in Lagorai, insieme a quattro soccorritori del Soccorso Alpino Trentino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.