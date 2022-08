Altra frana nel gruppo della Marmolada, grande massa si stacca da Cima Uomo: escluso il coinvolgimento di persone

TRENTO. Ancora paura sulle Dolomiti, nell'area della Marmolada: questo pomeriggio una grossa frana si è staccata in quota da Cima Uomo, sul versante settentrionale del monte, in val San Nicolò. Sono in corso le verifiche per accertare che non vi siano persone coinvolte: al momento, fortunatamente, pare che il crollo non abbia coivolto escursionisti o alpinisti.

Un geologo del Servizio provinciale ha sorvolato in elicottero la zona della frana: verranno fatte delle stime sulla quantità di materiale crollato, probabilmente calcari dolomitici e dolomie, anche se sarà necessario individuare l'esatto punto del distacco.

Cima Uomo (3010 metri) è una delle vette che sovrastano a nord il passo San Pellegrino, appartiene al gruppo della Marmolada e si trova in Trentino, sul confine con il Bellunese. È raggiungibile dalla difficile via normale dal passo stesso e dal passo delle Selle attraverso il sentiero attrezzato Bepi Zac.

"Una frana di grosse dimensioni - scrive in una nota la Provincia - a Cima Uomo in Marmolada si è staccata questo pomeriggio sul versante che dà verso la Valle di Fassa.

Al momento - precisa la Protezione civile - è in corso un sopralluogo aereo con gli esperti del Servizio geologico.

Sono state subito attivate le procedure di verifica con l'allerta in prima battuta delle squadre del Soccorso alpino e in supporto anche i vigili del fuoco volontari ed il Saf.

Il primo compito è verificare le condizioni della parete e contestualmente l'eventuale presenza in loco di escursionisti anche se al momento non risulterebbero coinvolte persone".

DOVE È SUCCESSO