Paurosi nubifragi in Trentino, oltre cento persone evacuate in val di Fassa. Torrenti esondati, colate di fango e strade chiuse

TRENTO. Disagi, persone evacuate, torrenti esondati, allagamenti e chiusure stradali in Trentino a causa del maltempo per il quale è stata diramata una allerta gialla dalla Protezione civile.

Una bomba d'acqua si è scatenata in particolare sulla valle di Fassa, provocando allagamenti in alberghi e case private a Mazzin, Pera, Vigo, Pozza, e altri paesi della zona.

Evacuati - riferisce la Tgr Trento - tre alberghi e numerose abitazioni a Pozza: le persone sono state trasferite in alcune palestre e nel centro della protezione civile, dove probabilmente dovranno trascorrere la nottata.

Tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari sono operativi e anche altri corpi di volontari stanno arrivando in zona per dare supporto.

Frane, smottamenti, fiumi di detriti sulle strade: i video del nubifragio in Alto Adige Violenti temporali in Alto Adige: frane, strade chiuse e danni in diverse località. Fleres, Valdaora, Val Badia, San Vigilio, Anterselva, Cengles, Val Martello e Brunico le zone più colpite. Evacuato un albergo, a San Martino in Badia quasi 100 millimetri di pioggia in un'ora. Ecco i video dei vigili del fuoco

Danni rilevanti in particolare nei territori di Mazzin e Sen Jan, dove l'esondazione di alcuni torrenti nelle frazioni Fontanazzo e Campestrin ha portato a valle alberi e fango fino a invadere le strade.

La statale 48 delle Dolomiti è bloccata in più punti per frane e smottamenti.

Anche in Alto Adige sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strade e abitazioni, anche per via degli alberi abbattuti dal vento.

































I temporali causano molti danni in diverse zone della provincia di Bolzano Allagamenti e smottamenti in seguito ai violenti nubifragi di questa sera, venerdì 5 agosto: ecco le immagini dei vigili del fuoco al lavoro

In val Badia sono caduti oltre 90 litri di pioggia al metro quadro in poco tempo e numerose strade sono chiuse.