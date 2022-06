Catinaccio, due escursionisti perdono la traccia: recuperati dall'elicottero, in volo malgrado vento e pioggia

TRENTO. Si sono persi durante un'escursione in montagna trovandosi alla fine in un punto scosceso dal quale non riuscivano più a procedere né a tornare sui propri passi.

È accaduto ieri pomeriggio, 28 giugno, a due persone, un uomo e una donna, che stavano facendo un giro sulle Dolomiti della val di Fassa, quando ormai era già cominciato il maltempo.

Una nota del Soccorso alpino trentino spiega che uno dei due escursionisti, l'uomo, era anche scivolato per alcuni metri, senza riportare conseguenze.

È accaduto nei pressi del passo delle Cigolade nel gruppo del Catinaccio e l'allarme è scattato alle 15.45.

"I due - spiega il Soccorso alpino - hanno perso la traccia del sentiero poco a valle del passo, finendo in una zona ripida e impervia, dove l'uomo è scivolato per alcuni metri, e senza essere più capaci nè di andare avanti, nè di tornare indietro.

Il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, nonostante la pioggia e il forte vento, è riuscito a salire in quota e a verricellare il tecnico di elisoccorso.

I due escursionisti sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello e portati in piazzola a Pozza di Fassa, dove sono stati affidati, illesi, agli operatori della stazione Centro Fassa, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio".

