Tragedia al Passo di Lavazè: perde il controllo della sua moto, finisce in un dirupo e muore

VARENA. Un motociclista tedesco di 55 anni è deceduto mentre percorreva la strada statale 260 del passo di Lavazè, in val di Fiemme. L'incidente è avvenuto verso le 13.30 poco prima del valico alpino di Lavazè, tra Cavalese e Ponte Nova.



Alcuni testimoni hanno visto l'uomo a bordo della molto rallentare e avvicinarsi al Guard rail, per poi cadere per alcuni metri in un dirupo a margine della carreggiata.



Dalle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente vi sarebbe un malore. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza con l'elicottero sanitario, il personale della stazione della val di Fiemme del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di Varena e la polizia.