Tir si ribalta sulla strada di passo San Lugano: autista illeso, disagi al traffico

TRENTO. Tir fuori strada e ribaltato sul guard-rail, questa mattina, sulla strada di passo San Lugano, in territorio trentino.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è finito fuori controllo in prossimità di una semicurva, mentre scendeva verso la val di Fiemme.

Nessuna con seguenza, fortunatamente, per il guidatore, ma forti disagi per il traffico in zona in attesa che il tir fosse rimosso dalla carreggiata, con l'intervento dei vigili del fuoco.

Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavalese per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica e delle cause delliincidente.

Il passo di San Lugano collega l'Alto Adige, dalla zona di Ora, con la val di Fiemme, dove scende verso Castello-Molina.