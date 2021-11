Predazzo, lupa investita e uccisa nei pressi dei trampolini

TRENTO. Una femmina di lupo è stata investita all'altezza dei trampolini di Predazzo (Trentino), al chilometro 39,2 della Strada statale 48 delle Dolomiti.

L'esemplare - informa la Provincia di Trento - è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Il mezzo in transito ha riportato solo lievi danni e non c'è stata nessuna conseguenza per il conducente.

La carcassa dell'animale è stata recuperata dal personale del Corpo forestale trentino e sarà sottoposta ai consueti accertamenti, veterinari e genetici.