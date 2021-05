Precipita la funivia per il Mottarone: i precedenti più gravi. Ancora vivo il ricordo delle tragedie del Cermis

Stresa / I precedenti

L'incidente di oggi ha una lunga serie di precedenti che purtroppo hanno avuto un bilancio tragico in vite umane. In Italia, in particolare, si ricordano le due sciagure del Cermis, quella del marzo 1976 quando per un incidente tecnico la cabina della funivia precipitò causando 42 morti e l'altra del febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi dell'impianto uccidendo 20 persone