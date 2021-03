Christian Seneca affronta una nuova battaglia: atleta dell'Arco team Fassa. Nel 2011 l'incidente, ora un nuovo sogno

A combattere è abituato e di sfide ne ha affrontate più d’una. Christian Seneca ha 46 anni. Ne ha trascorsi 10 su una sedia a rotelle. Ora per lui si apre un nuovo capitolo. Parliamo di tiro con l’arco ma anche di una battaglia che si consumerà in tribunale. Seneca è nell’Arco Team Fassa, guidato dal presidente Ivo Nemela. Gare a livello agonistico (la società fa capo alla federazione nazionale). Il 6 e 7 marzo, a Reggio Calabria, ha partecipato ad una tappa del Campionato nazionale Para Arcieri. È arrivato agli ottavi di finale ed ha perso per una manciata di punti contro il campione in carica Giuseppe Verzini.

Soddisfatto?

«Calcolando che è solo da un anno che tiro è andata alla grande. A Reggio, ad un certo punto, ho lavorato di istinto, perché ho fatto tutta la prima manche con la diotra del mirino rotta».

Come è nata la passione per il tiro con l’arco?

«Un giorno sono andato al campo qui a Campitello, per curiosità. Ho provato per sfogarmi. Qui, con la neve e il ghiaccio, se sei su una sedia a rotelle rischi di stare sempre tappato in casa».

Il campo è quello dell’Arco Team Fassa.

«Sì. Il presidente Nemela mi ha fatto fare un po’ di tiri di prova. Poi mi ha detto: “Vieni più spesso perché secondo me è il tuo sport”. E così ho fatto».

E ora ogni quanto si allena?

«Quasi ogni giorno. Considerate che non è facile. Non c’è una palestra dedicata e le temperature vanno a meno 10 o meno 14».

E le gare?

«Faccio una media di 4 gare al mese, ma adesso sono fermo perché ho finito i soldi. La competizione di Reggio, fra una cosa e l’altra, mi è costata 1200 euro».

Lei lavora?

«Pendo una pensione di invalidità di 485 euro e faccio qualche lavoretto di informatica a offerta libera».

Ci parla del suo incidente?

«Certo. Era il 24 agosto 2011. Ero con la mia famiglia su un sentiero semplice qui in valle. Mi ero posizionato su un masso per scattare una foto alle mie figlie. Il pezzo davanti della pietra si è sgretolato nel punto dove avevo messo il piede. Sono caduto. Ho fatto un volo di due metri e mezzo. Sotto c’erano dei sassi con degli spuntoni. Lesione di una vertebra, scoppio L1. Paralisi».

Dove è stato seguito a livello medico?

«A Pergine, a Villa Rosa, e poi a Pavia».

Le nuove tecnologie mediche non aiutano?

«A Pavia ho saputo che ci sarebbe un tutore elettronico, dal costo proibitivo».

Di quanto stiamo parlando?

«Di 20.000 euro. Era il 2011. Forse adesso costa meno, forse si arriva a 10.000».

Come funzionerebbe?

«È un tutore che rivela le contrazioni minime del quadricipite che io avrei sulla gamba destra. Questo permetterebbe di piegare automaticamente l’articolazione del ginocchio e rimetterla in posizione verticale per fare il passo: si blocca e rilascia seguendo le contrazioni minime di questo muscolo».

Non si sta attivando su questo versante?

«Il denaro non basta e in questo momento sono impegnato sul fronte processuale. Sono andato in causa con l’assicurazione, che mi ha accusato di frode, dicendo che in eraltà io stavo facendo arrampicata sportiva. Non ha liquidato la somma e poi siamo finiti in tribunale io ho prove e testimonianze, anche dei soccorritori».

Ma?...

«Ma ho perso. Dovevo ottenere 350.000 euro di copertura vita. Ora sto lavorando al ricorso. Non è facile. Ho famiglia e spese».



Quanti anni hanno le sue figlie?

«La più grande, Arianna, ha 21 anni ed è maestra di pattinaggio. Ginevra ne ha 11 ed è nella fascia nazionale di pattinaggio».

Sua moglie che lavoro fa?

«Yovany, con cui son sposato da 25 anni, lavora nelle pulizie».



Ci vuole parlare della sua vita prima dell’incidente?

«Sono il primogenito di due figli. Padre cuoco e mamma massoterapista. Una famiglia normale. Io sono chimico biologo ma faccio lavoretti nel campo dell’informatica. Prima del 2011 ero molto attivo. Facevo parte di una compagnia medioevale di combattimenti a impatto pieno: si combatteva con la spada, per davvero, non per finta».

Con la spada menava come un fabbro...

«Sì (ride) e mi dava di che vivere. Ti pagano per fare quei combattimenti. Sono stato primo in Italia e terzo in Europa. Adesso non è facile vivere. Non ho i soldi per il ricorso. Sto trovando una nuova dimensione nel tiro con l’arco. Peraltro pochi giorni fa, parlando dell’Arco Team Fassa, ho scoperto una cosa».

Cosa?

«Il presidente Ivo Nemela mi aveva procurato un arco dicendomi che era stato acquistato con un contributo della Provincia autonoma».

E invece?

«E invece ho saputo che i soldi ce li aveva messi di tasca sua. Lui non lo sa che lo so. Lo leggerà su l’Adige».

Cosa le piace del tiro con l’arco?

«È un bell’ambiente. Il team e la federazione mi stanno aiutando in tutto. Io gareggio sia contro gli arcieri in carrozzina che contro i normodotati».

Cosa cambia?

«Io mi diverto di più contro i normodotati. Con i disabili l’agonismo è portato all’estremo, che quasi non ci si saluta, fatta eccezione per un paio di atleti. I disabili sono bastardi... Battute a parte, vorrei che gli arcieri disabili si mettessero in gioco e si godessero i frutti di amicizie che nascono spontaneamente in questo settore».