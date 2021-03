Droga, controlli dei carabinieri nelle scuole a Cavalese e a Tesero

Uno studente trovato a scuola in possesso di un modico quantitativo di marijuana.

Fortunatamente è solo questo il bilancio dei controlli antidroga svolti ieri dai carabinieri della locale compagnia negli istituti La Rosa Bianca di Cavalese e Ipc di Tesero.

In una nota dell'Arma si spiega che anche con gli studenti delle superiori per meà in didattica a distanza, proseguono nelle scuole le verifiche per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti, da parte dei più giovani.

«È alta l'attenzione - si legge - verso i luoghi di ritrovo e chiaramente anche le vicinanze degli istituti scolastici, così ieri sono stati organizzati i periodici controlli preventivi presso i plessi Rosa Bianca di Cavalese e I.P.C. di Tesero, con l’ausilio di uno splendido esemplare di pastore tedesco, Heini, unità antidroga in servizio presso il nucleo cinofili carabinieri di Laives, che ha operato tra i banchi.



Il servizio, condotto di concerto con le dirigenze scolastiche, si inquadra nella proficua sinergia tra istituzioni locali e Carabinieri di Cavalese, sviluppata sull’esperienza dei numerosi sequestri di sostanza stupefacente registrati in quest’ultimo periodo nelle Valli di Fiemme e Fassa».

Il minore trovato in possesso d marijuana sarà segnalato al commissariato del governo come consumatore, con possibili riverberi sulle sue future autorizzazioni amministrative.