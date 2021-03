Difficile non commuoversi guardando queste tenerissime immagini: Floppy è un cucciolo di camoscio trovato denutrito e in pessime condizioni nei boschi di Canazei, in val di Fassa. I cacciatori che lo hanno trovato lo hanno portato nella stalla di Nicola Eccel, in località Penia. Lì è stato curato, nutrito e rimesso in sesto, ma soprattutto lì ha trovato un amico del cuore. Di tratta di Bela, un vitello che lo ha di fatto adottato. Nel giro di due giorni, Bela e Floppy sono diventati grani amici e adesso sono inseparabili.