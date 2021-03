Scuola Alpina della Finanza, e caserme di passo Rolle: iniziati i lavori di riqualificazione, appaltati dal Demanio

PREDAZZO - L'Agenzia del Demanio ci informa che "Sono iniziate da qualche settimana le attività di indagine per la riqualificazione sismica ed energetica sugli immobili utilizzati dalla Scuola Alpina della Guardia di Finanza a Predazzo e a Passo Rolle.

L’Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, ha effettuato la gara nel corso del 2020 e, a seguito dell’assegnazione dell’appalto, sono stati ora avviati i servizi di diagnosi energetica, caratterizzazione del terreno, e di progettazione definitiva ed esecutiva per il miglioramento e l’adeguamento sismico che verranno sviluppati nel corso del 2021 e saranno restituiti in modalità Bim.

Si tratta di tre complessi di rilevanza strategica, in cui vengono svolte le attività funzionali alla specializzazione, qualificazione e abilitazione del personale operante della Scuola Alpina, che oltre a formare nuovi finanzieri da impiegare nel servizio d’istituto del Corpo, è l’organo tecnico preposto alla formazione ed all’aggiornamento dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, nonché sede del Gruppo Sciatori "Fiamme Gialle".

La sede di Predazzo è un complesso di 11 fabbricati realizzato in un’area di circa 24.000 mq posto sulla sponda del fiume Avisio, ed è la più antica Scuola Militare Alpina del mondo, istituita alla fine del 1920.

A Passo Rolle, invece, sono coinvolti la Caserma Colbricon – Cimon, situata ad un’altitudine di circa 2.000 metri, sede del Corso di Addestramento Alpino e della Stazione di Soccorso Alpino, e il Soggiorno montano della Caserma Sass Maor in cui vengono ospitati i militari".