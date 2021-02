Sen Jan, due tipi di aiuti alle famiglie con i bambini piccoli

La giunta comunale ha inserito nel bilancio di previsione 2021 in esercizio provvisorio, la spesa per l'erogazione del sostegno comunale alla famiglia "La Cerchegna de Comun", nelle due forme disciplinate dei buoni

spesa e dell'assegnazione di 500 euro quantificata nella somma presunta annua di 6.000 euro. Il sostegno a favore della famiglia si sostanzia in due forme distinte di aiuto economico, tra loro non cumulabili: un importo di 100 euro per ogni primo o secondo figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2018, che verrà assegnato alla famiglia sotto forma di 4 buoni spesa da 25 euro l'uno, da spendere presso il punto vendita Fassa Coop, per acquisti di prodotti, alimentari e non; un'assegnazione di una somma pari a 500 euro per ogni bambino nato o adottato dopo il secondo figlio (quindi che sia il 3°, 4° figlio ecc) di famiglie numerose, con accredito sul conto corrente della famiglia beneficiaria.