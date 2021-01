Etienne Bernard morto sotto una valanga, guida alpina e climber di 27 anni di Campitello di Fassa era disperso da ieri sul Pordoi

E’ stato trovato nella notte il punto dove Etienne Bernard è stato travolto e ucciso da una grossa valanga.. Le squadre del Soccorso Alpino, che per tutta la notte hanno perlustrato la zona, hanno purtroppo dovuto constatare che le speranze erano finite.

Nella notte sono stati infatti individuati alcuni reperti (bastoncini ed occhiali) nel punto in cui si è verificato il distacco di una grossa valanga in uno dei canali nei pressi di Torre Roma (Lato est del Piz Boe, verso Arabba).

Purtroppo, nella notte, a venti sotto zero, non è stato possibile individuare il corpo: sono difficili anche oggi le condizioni meteo, ed è in corso un briefing per valutare se si possa tentare ora o se il recupero vada rinviato. Tutto dipende dalla possibilità o meno che elicottero possa volare, ma il vento in quota è fortissimo e rende difficile il sorvolo.

Il 27enne di Campitello, climber, maestro di sci, guida alpina, era salito ieri al passo Pordoi con la sua auto, per dedicarsi ad un’escursione scialpinistica, ma non è più rientrato a valle.

L’allarme era scattato verso le 17, dopo che la fidanzata, di Canazei - con cui aveva appuntamento alle 16 - non l’ha visto arrivare e ha tentato invano di chiamarlo al telefono.

Ieri le operazioni di ricerca sono scattate il più rapidamente possibile, con gli uomini del Soccorso alpino dell’Alta Fassa subito mobilitatisi assieme all’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, assistito dai vigili del fuoco volontari del corpo di Canazei.

Dalle 17.30 e per un’ora circa più volte l’elicottero - con a bordo il tecnico di elisosoccorso e una squadra di soccorritori fassani - ha cercato di sorvolare più volte un’ampia zona: da quella sopra il passo, verso la forcella Pordoi e il Piz Boé a nord fino al Belvedere, a sud del passo, spingendosi fino alla Val Lasties a ovest e al versante veneto del massiccio a est.

Un lavoro di ricerca reso improbo non solo dal buio ma - sempre più con il passare dei minuti - dal vento che in quota ha toccato anche i 90 - 100 km orari. L’elicottero ha così dovuto fare rientro a Canazei senza che non solo di Etienne fosse stata trovata traccia.

In serata il segnale del telefono cellulare del ventisettenne ha permesso ai soccorritori di individuare il punto in cui si trovava Etienne Bernard, tra la forcella Pordoi e il Sass de Forcia: pare volesse affrontare il canalone di Torre Roma.

Una squadra di soccorritori è così partita per raggiungerlo via terra, affrontando anche il freddo intenso che in zona tocca i venti gradi sotto zero. E nella notte la tragica conferma.

IL COMUNICATO DEL SOCCORSO ALPINO

Le ricerche per lo scialpinista del 1993 di Campitello di Fassa, disperso da ieri sul gruppo del Sella in Val di Fassa, sono sospese temporaneamente a causa delle nevicate e del forte vento in quota che non consentono l’avvicinamento dell’elicottero.

L’allarme per il mancato rientro dell’uomo al Numero Unico per le Emergenze 112 era stato lanciato verso le 17.15 di ieri dalla compagna dello scialpinista e da un amico quando, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo, sono saliti al passo Pordoi e hanno trovato la macchina parcheggiata. Le ultime notizie che si avevano di lui risalivano alle 12 a forcella Pordoi e, dalle indicazioni lasciate ai conoscenti, sembra volesse affrontare il canale Torre Roma.

Le ricerche si sono rivelate da subito difficoltose per il buio ma, soprattutto, per la presenza di un forte vento in quota che raggiungeva i 90 km orari. L’elicottero con a bordo il Tecnico di Elisoccorso e un operatore della Stazione Alta Fassa, partito per fare un sorvolo sull’area di forcella Pordoi e il canale Torre Roma e individuare eventuali valanghe o tracce dello scialpinista, ha dovuto fare rientro. Vista l’impossibilità di utilizzare anche i droni messi a disposizione dai Vigili del Fuoco, le ricerche si sono temporaneamente fermate.

Poco prima delle 21, grazie al segnale del telefono cellulare dello scialpinista, è stato individuato un punto nella zona del canale Torre Roma. Una squadra di otto operatori della Stazione Alta Fassa è quindi salita con gli sci d’alpinismo da passo Pordoi fino al punto rilevato in circa un’ora e mezza, supportata dalle fotoelettriche dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, gli uomini del Soccorso Alpino hanno trovato le tracce di una valanga e alcuni oggetti appartenenti al ragazzo.

I soccorritori sono rientrati a valle verso mezzanotte e le ricerche sarebbero dovute ricominciare questa mattina alle prime luci dell’alba con l’elicottero, le unità cinofile e la campana Recco.