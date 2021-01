Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri a Moena, per un incendio che ha interessato parte del tetto e la cucina di una abitazione. Il tempestivo interventi dei pompieri ha però permesso di contenere i danni e domare subito le fiamme.

Erano circa le 14 quando è scattato l’allarme per un incendio al tetto di un’abitazione. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco volontari di Moena, supportati dai colleghi del Corpo di Predazzo, che hanno in dotazione la piattaforma aerea. Un mezzo per rendere più agevole l’intervento: in valle la neve è infatti caduta abbondante e sui tetti si sono formati parecchi cumuli, tuttora presenti.

Le fiamme hanno interessato la cucina e una parte del tetto, ma sono state velocemente domate dai pompieri, che hanno poi provveduto poi alle operazioni di smassamento. Nel giro di un paio di ore l’intervento è terminato.

Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Le fiamme, come detto, sarebbero partite dalla cucina ed hanno interessato anche una parte del tetto.