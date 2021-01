È stato ricoverato in condizioni molto gravi uno scialpinista di Canazei, vittima di un incidente oggi, in tarda mattinata.

Si tratta di un quarantenne che è caduto durante la discesa sulla strada forestale che dalla Val Contrin arriva al rifugio Ciampac, a quota 1.700 circa, in valle di Fassa.

«Da una prima ricostruzione - spiega il Soccorso alpino in una nota - pare che l'uomo abbia perso il controllo degli sci e che, dopo un salto di diversi metri, sia finito bruscamente a terra in mezzo al bosco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 11.40 da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze e che hanno sentito l'infortunato chiedere aiuto.



Il Tecnico di centrale operativa del soccorso alpino e speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero e di una squadra della Stazione Alta Fassa. Grazie ai quad in dotazione alla Stazione Alta Fassa, sei operatori hanno raggiunto velocemente il luogo dell'incidente ed hanno prestato le prime cure all'infortunato che, nel frattempo, aveva perso conoscenza.

L'elicottero giunto sul posto ha verricellato il Tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. Dopo essere stato rianimato, l'uomo è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero tramite verricello.

È stato trasferito in gravi condizioni con politraumi all'ospedale Santa Chiara di Trento».