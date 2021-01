La Gardesana Orientale tra Tempesta e Malcesine resterà chiusa per un mese. Verranno attivate corse sostitutive con traghetti privati per garantire i collegamenti dei lavoratori pendolari

Questa mattina in diretta sui social, Emma Bonino ha parlato con l'avvocato Schuster, il sindaco di Trento della pastora uccisa e delle iniziative per non dimenticarla