Morto Tarcisio Gilmozzi, fondatore e storica voce di Radio Fiemme

Il giorno di Natale si è spento Tarcisio Gilmozzi, fondatore di Radio Fiemme a Tesero. Una passione quella per la radio, l’informazione, il racconto della storia della Valle di Fiemme e non solo che lo ha accompagnato per per tutta la sua vita.

Tarcisio Gilmozzi è stato davvero la “voce” della sua comunità, e per 40 anni ha dato tutte le sue energie mettendoci passione, e facendo informazione sul campo.

In valle le prime reazioni, lo ricorda così Massimo Girardi di Transdolomutes: «Anche Transdolomites ha avuto varie occasioni per essere ospitata con cordialità nello studio di registrazione di Radio Fiemme. Incontri sempre cordiali e appassionati per raccontare la storia della ferrovia che auspichiamo un giorno faccia ritorno in Valle di Fiemme. Ma anche occasioni per raccontare la storia della Ferrovia della Valle di Fiemme che fino al 1963 fece servizio tra Ora e Predazzo. Con questo entusiasmo Tarcisio con il suo inseparabile microfono e registratore ci segui nel 2013 per documentare i tanti eventi che tra Ora- la Val di Fiemme e la Valle di Fassa con il trasporto speciale dell’elettromotore B 51 accompagnarono le manifestazioni a ricordo dei 50 anni di fine servizio della storica ferrovia.

Il nostro è un saluto di amicizia e di ringraziamento nei confronti di Tarcisio, dei famigliari e di tutti i collaboratori di Radio Fiemme che per tanti anni anni hanno avuto modo di condividere tante belle esperienze radiofoniche».