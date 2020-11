Le biblioteche comunali della valle di Fiemme informano che dal 6 novembre, secondo quanto prescritto dal nuovo Dpcm con le misure anti contagio da Covid 19, devono chiudere al pubblico. Questo, però, non significa che non sia più possibile usufruire, seppur in forma limitata, dei servizi che possono offrire. E' infatti attivo il prestito in modalità Biblio-Take Away. Gli utenti non possono accedere alla biblioteca, ma possono richiedere i libri telefonando o inviando una mail per consigli o visionando il catalogo on-line. Si possono richiedere non solo libri, ma anche periodici e riviste (anche l'ultimo numero arrivato) e tutti gli altri materiali solitamente ammessi al prestito come DVD e Audiolibri.

A Tesero è possibile scegliere anche nelle due vetrine con novità e altre proposte che si possono vedere attraverso le finestre della biblioteca stessa e in piazza Battisti. A Predazzo è anche possibile inviare messaggi whatsapp al 3356565688 e consultare il sito della biblioteca www.biblioteca.predazzo.it dal quale si possono visionare le ultime novità acquistate e accedere direttamente al catalogo bibliografico trentino.

Per i materiali scelti e richiesti si concorda giorno e fascia oraria per il ritiro. I materiali vengono preparati dalle bibliotecarie nel rispetto delle norme anti-Covid in borse con i nomi degli utenti pronte per essere ritirate.

Rimane attivo, inoltre, il servizio di prestito interbibliotecario. E' quindi possibile richiedere e ritirare nella propria biblioteca anche i libri presenti in altre biblioteche del Trentino.

La restituzione del materiale preso in prestito può sempre essere effettuata negli appositi box posti all'esterno delle biblioteche. Si ricorda inoltre che sono sempre attivi e gratuiti i servizi di MLOL, MediaLibraryOnLine, per il prestito di ebook ed audiolibri e la consultazione di quotidiani e periodici di tutto il mondo. Chi non avesse le credenziali di accesso alla piattaforma, può riceverle contattando una biblioteca.

Nel rispetto delle leggi sul copyright, le biblioteche, inoltre, possono eseguire anche stampe di files inviati via mail e fotocopie da materiali in loro possesso.

Tutti questi servizi sono già disponibili presso le biblioteche di Predazzo e di Tesero, mentre saranno attivati a breve anche dalla biblioteca di Cavalese.

Per essere informati su cosa succede nelle biblioteche di Cavalese, Tesero e Predazzo basta consultare le loro pagine facebook sempre aggiornate anche con proposte di lettura e eventuali modifiche al servizio.