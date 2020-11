Entra nel vivo l'attività del consiglio comunale di Cavalese: nel corso della "seduta fiume" - tenutasi mercoledì sera al Palacongressi - è stato avviato il confronto sui temi cardine della gestione amministrativa del capoluogo di valle.

Dopo l'attenta disamina dei progetti presentati dal sindaco Sergio Finato e dalla giunta comunale (sollecito ai lavori di recupero del teatro, una più morbida pedonalizzazone di via Bronzetti, un concorso di idee per la rivalutazione del convento dei frati e una progressiva evoluzione smart e sostenibile di eventi, risorse e strutture del paese di Cavalese e di Masi), a cui i gruppi di minoranza hanno integrato suggerendo la maggior collaborazione possibile, è emersa chiaramente l'esigenza di dirimere attraverso una commissione ad hoc i tanti punti di viabilità promossi dalla precedente amministrazione. Parliamo di lavori che interessano il centro e la periferia dell'abitato di Cavalese, in particolare via Mendini e via Lagorai, la cui bretella è in via di completamento proprio in questi giorni. «Non nascondiamo i nodi di complessità che riguardano ad oggi la viabilità del traffico pesante, la caserma dei vigili del fuoco e il vicino istituto superiore "La Rosa Bianca", proprio per cercare delle soluzioni condivise ed efficienti per rendere proficuo il grande investimento già avviato. Abbiamo promosso la creazione di un comitato che possa lavorare assieme alle parti in causa».

Dopo la sospensione della mozione promossa dalla minoranza sui lavori previsti alla caserma dei vigili del fuoco e piazzale antistante, sono stati quindi nominati i consiglieri Alberto Vaia, Gabriele Demattio e i consiglieri di minoranza Paolo Vaia e Mario Rizzoli.

Nominata anche la commissione consiliare alla viabilità, composta dai consiglieri Tiziano Berlanda, Fulvio Vanzo, Matteo Zendron e Bruna Dalpalù e i componenti del comitato di redazione notiziario comunale, nelle persone di Zendron, Davide Barbieri, Annamaria Divan (di Masi) e Carlo Betta, assieme ai componenti supplenti Monica Ceol e Antonio Ippolito.

Sospesa la mozione proposta dalla consigliera Dalpalù sulla proposta di un più attento controllo alla gestione amministrativa delle società controllate: si costituirà in accordo con la minoranza un comitato di gestione per verificare il corretto andamento amministrativo.

Per la nomina del nuovo segretario generale, che seguirà Mauro Girardi , in pensione da fine mese, il consiglio ha approvato la nomina della commissione selezionatrice composta dal sindaco Finato, Mario Andretta , già segretario al comune di Cavalese e della comunità di valle, Loretta Zanon appartenente alla ripartizione seconda enti locali della regione, Luca Zanon segretario generale comune di Moena, Claudio Urthaler segretario di Predazzo e Paolo Franceschi direttore ufficio enti locali (segretario).

Ma le novità, per quanto riguadra la ripartizione dei compiti ai vari componenti del consilgio comunale, non sono finite. Al termine del confronto pubblico il sindaco ha ricordato che il 12 ottobre sono state assegnate ulteriori deleghe ai consiglieri di maggioranza: in particolare ad Alessandro Zorzi è stata assegnata la delega a sport, ludopatie e dipendenze, a Gabriele Demattio la delega al verde e decoro aree pubbliche, infine a Lizj Gilmozzi la delega eventi estivi e invernali.