Come previsto, al di là delle obiezioni e delle critiche, anche molto forti, espresse dalla Lega Nord nel comunicato del direttivo di Fiemme e Fassa condiviso dal consigliere provinciale Gianluca Cavada, Paolo Gilmozzi, albergatore ed ex assessore al turismo del Comune di Cavalese, oggi consigliere comunale di minoranza, è stato eletto mercoledì pomeriggio nuovo presidente dell’Apt della Valle di Fiemme, succedendo così a Renato Dellagiacoma di Predazzo, che, dopo due mandati triennali, ha deciso di lasciare.

Gilmozzi non ha ottenuto per altro un voto unanime, visto che sono stati otto i consiglieri favorevoli e tre gli astenuti. Come suo vice, è stato nominato Fabio Vanzetta, ex sindaco di Ziano, che ha quindi mantenuto l’incarico ricoperto in precedenza e che, come da accordi interni, si occuperà di bilancio e di mobilità. «Questo - ha affermato subito dopo l’elezione Gilmozzi - è un importante riconoscimento alla categoria degli albergatori, il cui rappresentante è chiamato per la prima volta ad un incarico di tale rilievo».

Va ricordato che anche Dellagiacoma era ed è un importante rappresentante della categoria alberghiera, anche se nella precedente legislatura era stato designato da parte degli impiantisti. «Ringrazio i colleghi - ha detto ancora il neo presidente - per avermi proposto e sostenuto con fiducia, con l’impegno comune per contribuire fattivamente allo sviluppo del turismo, un settore decisivo per l’economia locale. Ringrazio anche tutti i rappresentanti delle altre categorie ed enti che mi hanno accordato la loro fiducia in un clima sereno e costruttivo».

Per quanto riguarda il futuro, «l’Apt - ha sottolineato - ha molte sfide davanti: l’integrazione con l’ambito di Cembra-Pinè e con i nuovi livelli proposti dalla riforma Failoni, la necessità di affrontare le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19 e a un prevedibile calo di risorse, l’Olimpiade e il rinnovamento del prodotto turistico, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e l’uso sostenibile del territorio. Tutto questo suggerisce di rafforzare l’attività attuale con un rinnovato impegno per definire una strategia e una visione comune che guardino al domani, riconoscendo in tal senso l’importante lavoro svolto fino ad oggi dal consiglio di amministrazione uscente e in particolar modo dal presidente Renato Dellagiacoma. A loro e a tutti i nostri preziosi collaboratori, vero punto di forza dell’Apt, va il nostro grande ringraziamento. Per percorrere questo nuovo cammino sarà fondamentale il lavoro del consiglio e del comitato esecutivo, ma anche il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati presenti in assemblea. Assieme a loro andrà avviato un percorso di condivisione anche pubblica, che, tra l’altro, confermi il ruolo della nostra Apt quale interlocutore centrale nelle politiche di sviluppo e promozione turistica del territorio».

Ricordiamo che Paolo Gilmozzi sarà affiancato dal direttore Giancarlo Cescatti e dal consiglio di amministrazione formato da Fabio Vanzetta, Pierluigi Brigadoi, Claudio Comini, Ilaria Dalle Nogare, Licia Deflorian, Giuseppe Facchini, Luca Guadagnini, Luca Tomasini, Alberto Vaia e Diego Zorzi. Confermato, rispetto agli ultimi anni, il collegio sindacale, formato dal presidente Gianpaolo Bortolotti e da Giorgio Zorzi e Damiano Boschetto.