Stadium Aloch, 700mila euro di variante In tutto oltre 4 milio per far rivivere l'area

Il mondo dello sci di nuovo all'ordine del giorno dell'amministrazione comunale. Strutture sportive ancora in testa alla lista della spesa per tutto ciò che è «economia della neve e del turismo».

All'unanimità, la giunta comunale di Sèn Jan ha approvato la seconda variante progettuale del cantiere per lo sviluppo e la valorizzazione dello Ski Stadium Aloch, destinata alla modifica e al potenziamento dell'impianto di innevamento e delle piste da discesa. Il costo totale della variante è di 749.239 euro, così ripartito: 431.414 per i lavori, 5.832 per la sicurezza mentre 317.825 è la somma che resterà a disposizione dell'amministrazione. Le ditte impiegate sono la Idrotech con sede legale a Trento e Demaclenko di Vipiteno.

Si tratta di un progetto di «riqualificazione dello Ski Stadium Aloch», diviso in tre unità autonome. Il disegno prevede la costruzione di una nuova pista da sci denominata Aloch Gigante, approvata in via definitiva nel 2018 e già realizzata. È poi è programmata la realizzazione di una pista per atleti denominata «Pista di raccordo juniores», collegata alla Aloch tramite un sottopasso già costruito, che consentirà al personale di supporto e agli spettatori di scendere a valle in sicurezza. Infine sarà sistemata e allargata l'attuale pista Chécene, arrivando a un piano largo 40 metri come richiesto dalla Fisi. L'adeguamento avrà una duplice funzione: di pista per rientro e per accogliere gare di slalom gigante di categorie inferiori.

L'area sciistica Aloch, in precedenza alla società impiantistica Buffaure, ora sembrava destinata a chiudere. A far rivivere la struttura sportiva è stato un intervento diretto e congiunto della Provincia e del Coni, che nel 2018 deliberarono un finanziamento di 3 milioni 450mila euro, a fronte di una richiesta di finanziamento di 4milioni e 300mila, presentato dall'allora Comune di Pozza di Fassa (ora Sèn Jan). L'adeguamento della pista Aloch era stato ritenuto necessario oltre che per l'aggiornamento delle omologazioni Fis e Fisi, anche per permettere l'organizzazione di eventi nazionali e internazionali, sia giovanili che ai massimi livelli. Un esempio sono stati i Campionati mondiali Junior di sci alpino dal 18 al 27 febbraio 2019, che hanno visto arrivare in Trentino i migliori Under 20 del pianeta.

L'impianto Aloch rappresenta già il polo di aggregazione delle società sportive della zona, oltre a essere impianto di supporto dell'attività dello Ski College di Pozza. La Fisi ha riconosciuto lo Ski Stadium Aloch centro sportivo di interesse nazionale per le caratteristiche della pista, adatta a preparazione e gare degli atleti delle squadre nazionali di sci alpino.