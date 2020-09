A Cavalese, capoluogo della Valle di Fiemme, il nuovo sindaco è Sergio Finato, con il 54,7% dei consensi (1.291 voti).

Secondo posto per Mario Rizzoli, con il 26,53% ottenuto dalle sue due liste (604 voti totali), terza Ornella Vanzo, con il 16,78% (382 voti) e un unico seggio per lei in consiglio.

Distribuzione delle preferenze tra le singole liste: il grande premiato dalle preferenze è sicuramente il giovane casaro Alberto Vaia"Braga" del caseificio sociale di Cavalese, per lui ben 331 preferenze, affiancato faticosamente con 181 voti di Carla Vargiu, compagna di lista "Bene Comune". assieme a loro, altri 5 giovani cavalesani affiancheranno Sergio Finato all'interno della giunta Tiziano Berlanda con 150 preferenze, Guido Dellafior con 140 preferenze, Raffaele Vanzo con 84, Gabriele Demattio con 76 e Lizj Gilmozzi con 60 attestazioni. 4 i candidati di lista che confluiranno nel gruppo di maggioranza dalla lista "Ambiente comune": Beatrice Calamari (94), Alessandro Zorzi (82), Matteo Zendron (81) e Antonio Vanzetta (62), mentre con Mario Rizzoli si siederanno Fulvio Vanzo (94) di "Rinascita civica per Cavalese e Masi" e Bruna Dalpalù (99) e Paolo Vaia (Francia) (43) dalla lista "Centrodestra Autonomista".