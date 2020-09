Nello scorso week-end di clima ancora estivo, data la perdurante e massiccia presenza di turisti, la Compagnia carabinieri di Cavalese ha messo in campo diversi servizi di controllo del territorio.

L’attività preventiva delle Stazioni carabinieri di Predazzo, Imer e Cembra Lisignago ha portato al ritiro di 3 patenti per giuda utenti trovati in evidente stato di ebrezza alcolica.

Particolarmente attivo per il settore è stato anche il numero di emergenza 112, sul quale sono giunte ben 10 richieste di intervento per incidenti, che sono stati rilevati dagli equipaggi in circuito, che hanno soccorso, insieme al personale del 118 anche 5 feriti.

Per l’attività investigativa, i carabinieri di Predazzo hanno concluso una celere indagine per il furto di una costosa E-BIKE del valore di circa 3.000 euro, avvenuto lo scorso 25 agosto in quel centro e dopo due perquisizioni domiciliari, con il rinvenimento in un abitazione del luogo della bici, alla quale era già stato cancellato il numero di telaio e le serigrafie di serie, per renderlo irrintracciabile. La bicicletta elettrica è stata restituita al legittimo proprietario.

Nel frattempo i due responsabili - una 18enne e un 22enne del paese - sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.

Infine nel quadro del costante contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nei centri maggiormente frequentati delle Valli di Fiemme e Fassa, hanno controllato un giovane, trovandolo in possesso di una modica quantità di cocaina, e conseguentemente, lo hanno segnalato al Commissariato del Governo, quale assuntore di stupefacenti.