Un grave incidente è avvenuto questa notte in val di Fiemme, nei pressi di masi di Cavalese. Un ragazzo di 18 ani è caduto rovinosamente a terra con la sua moto, per cause ancora da chiarire. L'allarme alla centrale unica di emergenza è arrivato una manciata di minuti dopo l'una.

Sul posto sono stati inviati una ambulanza e l'elicottero con l'équipe di rianimazione a bordo. Il giovane è stato rinvenuto a terra privo di conoscenza, e, dopo le prime cure sul posto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cavalese. Le sue condizioni sarebbero gravissime.