AGGIORNAMENTO delle 11.50 - La strada statale 641 del passo Fedaia è stata riaperta poco fa. Rimane invece inagibile la statale 48 del Pordoi, dove uomini e mezzi sono ancora in azione per mettere in sicurezza la carreggiata.

A causa del maltempo e dei forti temporali che nella notte hanno imperversati sulle valli di Fiemme e Fassa causando smottamenti e frane, sono stati chiusi fino a nuove disposizioni i Passi Pordoi e Fedaia verso la provincia di Belluno.

Si sta lavorando per ripristinare il transito mettendo in sicurezza la sede stradale ostruita dai detriti. Grande lavoro la notte scorsa per i vigili del fuoco trentini e anche per i colleghi di Rocca Pietore altrettanto colpita dal maltempo.