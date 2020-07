Nei giorni scorsi il presidente Stefano Zamperin - con l’aiuto del socio Giampaolo Rizzonelli e la collaborazione dell’Albergo Maria Flora di Passo Sella - hanno installato una stazione meteo sul tetto dell’hotel, stazione che invia i dati ogni pochi secondi sul web, liberamente consultabili da tutti all’indirizzo www.dolomitesmeteo.it/passosella, ma il “piatto forte” dell’installazione a Passo Sella è una webcam girevole che scatta immagini e zoomate ad oltre 20 siti delle Dolomiti, dalle Torri del Sella, passando dal Sass Pordoi, Marmolada per arrivare al Catinaccio e al Sassolungo. L’eccezionalità della webcam che scatta immagini in alta definizione sono uno zoom potente, che permette di vedere ad 11 chilometri di distanza gli alpinisti che raggiungono la cima della Marmolada.

Tutto questo si va ad aggiungere alle installazioni già compiute a Pian dei Fiacconi, Cortina d’Ampezzo, Passo Campolongo, Pale di San Martino, Passo Rolle, Cima Fertazza, dati e webcam consultabili liberamente su www.dolomitesmeteo.it

Su ogni immagine poi verranno sovraimpressi i dati meteorologici in tempo reale. Le immagini sono liberamente consultabili da tutti al sito www.dolomitesmeteo.it/mariaflora

Il tutto rientra nel progetto www.dolomitesmeteo.it che ha come scopo l’installazione di stazioni meteo online e webcam su gran parte delle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, progetto senza scopo di lucro nato per la passione per la meteorologia e la montagna.