In pochi minuti ieri pomeriggio verso le 15 a Tesero le strade si sono trasfromate in torrenti, con l'allagamento di cantine e garage, per un nubifragio che si è abbattuto in particolare proprio su questo paese della Val di Fiemme risparmiandone altri limitrofi.

Per fortuna il forte temporale non ha causato particolari danni.

Guarda il video.