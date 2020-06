Il comitato dei genitori delle scuole dell'infanzia chiama e le istituzioni rispondono, per quanto possibile.

Fra coloro che hanno risposto c'è il consigliere provinciale ladino Luca Guglielmi , dopo qualche giorno di fitta concertazione tra Comune di Canazei, genitori firmatari della richiesta diramata lunedì mattina e Provincia. Si chiede l'ammissione di più bambini alla scuola materna di Canazei.

Il paese ha un edificio adibito a scuola dell'infanzia fondamentalmente nuovo, costruito a spese della comunità con 65 posti, mentre, per la ripartenza della stagione estiva secondo le direttive anti assembramento, solo 30 sono i bambini ammessi.

Da qui erano scattate le prosteste dei genitori (vedi l'Adige di martedì scorso).

Per cercare di ovviare al problema, Guglielmi ha inoltrato una mozione a risposta immediata: «Sono pervenute allo scrivente svariate segnalazioni presentate da famiglie della Val di Fassa riguardanti l'esclusione di alcuni bambini dalla partecipazione alla scuola materna per i mesi di luglio e agosto. In un contesto turistico come quello della Val di Fassa, come in altre aree del Trentino, la scuola materna offre un servizio fondamentale che permette ai genitori di lavorare durante la stagione turistica; i mesi sopra citati infatti non sono ulteriori rispetto alla canonica calendarizzazione ma sono mesi che vengono recuperati dalla mancanza di servizio di giugno e settembre. Le recenti graduatorie rispondenti ai criteri individuati dalla Giunta Provinciale hanno di fatto escluso molti bambini dalla partecipazione alle attività educative. Tale esclusione causa diverse problematiche non solo ai genitori ma anche ai bambini stessi in quanto manca loro da mesi ormai un regolare processo di sviluppo educativo e sociale, abitualmente fornito dalle scuole materne».

Guglielmi aggiunge che, seppur comprendendo le motivazioni che hanno portato alla formazione di tali graduatorie, interroga l'assessore competente per sapere se vi sia l'intenzione di rivedere i criteri guida per la formazione delle graduatorie di ammissione alle scuole materne per gli imminenti mesi estivi e/o di individuare ulteriori risorse per l'assunzione di personale educativo aggiuntivo, vista la disponibilità dei Comuni fassani ad individuare ulteriori spazi.

La mozione, protocollata in queste ore, verrà discussa il primo di luglio, proprio il primo giorno di inizio delle lezioniù. «Siamo purtroppo legati dai tempi necessari per la discussione di questa tematica così delicata tra le differenti parti sociali» anticipa Guglielmi, che si dice necessariamente preoccupato ma fiducioso di poter intercedere su un eventuale intervento su un tema davvero vitale per le famiglie fassane.

«Sembra un caso eccezionale ma va trattato con la giusta celerità, considerata anche la partenza impellente anche del nuovo anno a settembre. So che il Comune di Canazei si è messo a completa disposizione in termini di aule e spazi idonei, ma è necessario che da parte della Provincia si gestisca al meglio la maggiore richiesta di educatori e formatori per permettere a tutti i bambini, e alle famiglie, di ripartire in tutta tranquillità».

S.P.