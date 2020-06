Soccorritori in azione in Marmolada per una valanga che si è staccata sul ghiacciaio nei pressi di Punta Penia.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 12.30: sul posto sono accorse le squadre del Socccorso alpino e l'elicottero con a bordo l'équipe di rianimazione.

Secondo le prime testimonianze, infatti, la valanga avrebbe investito una persona, trascinandola in un canalone. La persona, ferita, non sarebbe però rimasta sepolta dalla neve, ma sarebbe riuscita a riemergere.