Bloccato sotto un masso mentre attraversava un ghiaione: brutta disavventura per un escursionista tedesco di 56 anni, rimasto ferito a una gamba. La moglie, che lo accompagnava, ha lanciato l'allarme.

Al momento dell'incidente, verso le 12, i due si trovavano alla base della parete del Piz Ciavazes (foto), nel gruppo del Sella. Forse l'episodio è collegato alle forti piogge degli ultimi giorni che possono aver reso meno stabili i massi sui pendii. Ma al momento non è chiara la dinamica dell'incidente: non si sa se l'uomo sia stato colpito da un masso che si è mosso, se abbia messo il piede su una pietra che è rotolata o se sia scivolato sotto un sasso.

Il Soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elicottero, anche perché gli escursionisti non erano stati in grado di fornire la posizione in cui si trovavano.

«Grazie a un sorvolo sull'area tra il passo Pordoi e il passo Sella è stato possibile individuare l'infortunato. Il tecnico dell'elisoccorso e l'equipe medica sono stati fatti sbarcare in hovering. Dopodiché l'elicottero ha portato in quota anche la guardia attiva di Canazei del soccorso alpino e un operatore della stazione Alta Fassa. Con un sistema di paranchi è stato possibile liberare l'uomo dal peso del masso e procedere quindi con il recupero a bordo dell'elicottero tramite verricello», spiega un comunicato del Soccorso alpino trentino.