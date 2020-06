Aveva 40 anni Mariano Manias, originario di Perdasdefogu, in Sardegna, ma da oltre vent'anni residente in val di Fassa. È morto nella tarda serata di sabato proprio vicino al suo paese natale, nell'entroterra dell'Ogliastra, sulla strada di campagna "Is Cocodas".

L'uomo, che d'inverno gestisce un noleggio sci a Pozza e d'estate lavora in cucina in un albergo di Jesolo, in questi giorni si trovava in Sardegna per sbrigare alcune pratiche legate alla morte del nonno. Era arrivato in piena emergenza Covid, aveva dichiarato la sua presenza in paese, vissuto qualche settimana in quarantena ed era ancora lì in attesa di iniziare la stagione estiva a Jesolo.

Sabato aveva trascorso il pomeriggio con un amico e era sulla sua macchina, una pick up Fiat Strada, quando si è verificato l'incidente. Erano circa le 22 quando, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo è uscito di strada, è finito contro un grosso pino e poi si è rovesciato. È successo su una strada di campagna, vicino a degli appezzamenti di terreno di proprietà dell'amico di Manias, Mario Lai, che era al volante dell'auto.

Quando sono arrivati i soccorsi per Manias non c'era purtroppo nulla da fare. Era morto sul colpo. L'amico che era con lui, l'agricoltore di 48 anni, è stato invece portato in ospedale. Per lui ferite da schiacciamento, ma non è giudicato in pericolo di vita.