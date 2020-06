Stava armeggiando con lo spaccalegna presente nel cortile di casa, quando il cuneo metallico gli ha schiacciato la mano.

Terribile infortunio questa mattina a Pozza di Fassa per un ragazzino di dodici anni: l'allarme è scattato poco dopo le 9.40: il tempestivo intervento del 118 e della Croce rossa, oltre che dei vigili del fuoco volontari di Pozza, è stato seguito dall'arrivo in terra ladina dell'elicottero dei vigili del fuoco permanenti, che ha trasferito il ragazzino a Peschiera, dove si trova un centro specializzato per la cura di traumi alle mani.

A Pozza sono poi arrivati anche i carabinieri della stazione di Canazei che ora dovranno fare piena luce sull'accaduto.