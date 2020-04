Alla Compagnia dei carabinieri di Cavalese alcuni cittadini hanno segnalato un traffico anomalo sulle corriere di linea che collegano la Val di Fassa con Bolzano.

I carabinieri hanno quindi iniziato mirati servizi, per verificarne l’affidabilità della fonte e proprio alla fermata degli autobus di Pera di Fassa, è stato individuato un giovane locale, che proveniente da Bolzano, si è allontanato frettolosamente, destando sospetti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 20 grammi tra cocaina e marijuana, posti sotto sequestro.

Il ragazzo, oltre alla segnalazione quale assuntore di stupefacenti al locale Commissariato per il Governo per le successive sospensioni delle autorizzazioni di polizia, è stato multato per la violazione della normativa contro la diffusione di COVID-19, poiché il suo irrefrenabile desiderio di stupefacente, che lo ha portato fuori dal comune di residenza, purtroppo per lui, non riunisce le condizioni di necessità ed urgenza, sottese alla norma.