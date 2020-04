Sindaco e Giunta di Cavalese hanno reso omaggio a medici e operatori dell'Ospedale, per una Pasquetta di ringraziamento. Ecco il messaggio del Comune:

«Cari concittadini di Cavalese e Masi, il resoconto della situazione sanitaria nel nostro comune a ieri conta un totale di 68 persone contagiate di cui 44 a domicilio, 8 dimessi, 4 guariti, 5 ricoverati senza ventilazione, 1 ricovero con ventilazione semi invasiva, 6 purtroppo deceduti.

Per rispondere a dei quesiti formulati da alcuni cittadini, si specifica, per quanto riguarda i nuovi contagi, che non ci è dato sapere se questi siano avvenuti attraverso il contatto con familiari positivi o con diverso contatto. Per quanto riguarda, invece, il totale attuale di positivi al Covid 19 sul territorio comunale, a ieri le persone positive risultano essere 58.

Quella appena trascorsa è stata davvero una Pasqua di solidarietà, con tantissime espressioni di vicinanza. Il momento difficile ha sollecitato il bisogno di condivisione, di ringraziamento, di sostegno ed è l’aspetto più significativo di questa emergenza sanitaria.

Il Comune di Cavalese, in occasione della Santa Pasqua, ha voluto rivolgere un augurio simbolico all’Ospedale di Cavalese, a tutti i reparti, a tutti coloro che quotidianamente sono in prima linea per conservare il nostro benessere e garantire aiuto, assistenza, guarigione, sostegno.

Non c’è un mezzo, un metodo, non ci sono parole, pensieri per esprimere davvero il ringraziamento e l’orgoglio del Comune di Cavalese ma di tutti i Comuni di Fiemme e delle Valli limitrofe per il grande operato che sta svolgendo il nostro presidio. Doveroso ci è apparso, comunque, un segno concreto di apprezzamento, rivolto alle tante persone che in questo momento sono ancor più espressione dell’ importanza del nostro presidio medico, di cui tanto siamo grati.

Io resto a casa ma festeggio la Pasqua».