Si chiama Stratos Mask ed è la nuova mascherina igienica sportiva di protezione generica in tessuto, dotata di filtro interno intercambiabile, che produrrà La Sportiva, azienda trentina con sede a Ziano di Fiemme, specializzata nella produzione di scarpe e abbigliamento outdoor e da montagna. Il prodotto è lavabile e riutilizzabile, ed è stato messo a punto nell’ultima settimana grazie ai primi prototipi realizzati a partire dai tessuti tecnici della linea di abbigliamento. Terminata la fase di collaudo, La Sportiva ha già provveduto a depositare la domanda di brevetto e valuterà in una seconda fase se procedere con la domanda di certificazione sanitaria. Al momento - fanno sapere dall’azienda - Stratos Mask è a tutti gli effetti una mascherina igienica di protezione generica perfettamente utilizzabile per praticare sport, quando i decreti lo permetteranno, a fine emergenza.

«Fino ad oggi giustamente le mascherine avevano principalmente il ruolo di proteggerci in una fase di emergenza e l’attenzione ad elementi quali comfort ed impatto ambientale era stata messa in secondo piano. In azienda abbiamo però iniziato a ragionare sul lungo periodo, cercando di limitare il più possibile gli sprechi a favore dell’ambiente», spiega Lorenzo Delladio, ceo e presidente di La Sportiva. «E pensando alla praticità di utilizzo continuativo di un oggetto che entrerà nella nostra quotidianità. Ne è uscita una soluzione molto smart, che permetterà ad ognuno in maniera semplice e veloce di rimuovere e sostituire autonomamente il filtro accessorio interno, lavare la mascherina e tornare a re-indossarla in tutta sicurezza».