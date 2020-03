C’è chi palleggia in cucina, chi sul balconcino di casa, chi sul terrazzo e chi davanti al garage: chi sceglie l’erbetta del giardino e chi il parquet della camera da letto... È il bellissimo video realizzato dal Trento Calcio Femminile per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando duramente per contrastare l’emergenza Coronavirus



Grave infortunio, oggi pomeriggio, nel comune di Sèn Jan, in val di Fassa. Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto dalla parete di terra di una fossa che stava scavando su un terreno privato.



È successo poco dopo le 14. A dare l’allarme sono stati alcuni compagni, che stavano lavorando con lui e che lo hanno subito estratto dalla terra.



Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elicottero con a bordo l’équipe di rianimazione. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, in gravi condizioni.



I dettagli della dinamica sono ancora al vaglio dei carabinieri.