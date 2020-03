I turisti - molto numerosi in questo weekend - si portano pure i rifiuti da casa, da abbandonare nei piazzali delle funivie. Ma per questi due, è arrivata la sanzione. Infatti la Polizia Locale di Fassa a Moena, li ha beccati ad abbandonare un enorme sacco di riufiuti indiferenziati.

L' operatore della centrale operativa grazie alle telecamere di sorveglianza live, ha registrato il tutto ed ha avvisato la pattuglia in esterno. Un controllo sulle telecamere di zona per ricostruire i movimenti del veicolo ha permesso di far intervenire la Polizia Locale all Alpe di Lusia dove il trasgressore veniva individuato e fermato in prossimità dell impianto di risalita. Identificato dagli agenti gli venivano contestate sanzioni al Codice della Strada e al regolamento di igiene ambientale del Comune.