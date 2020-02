Dramma sfiorato, questa mattina, sulla strada per Passo San Pellegrino dove un grosso abete è caduto sulla carreggiata, sfiorando un'automobile che era appena transitata. Le auto che seguivano hanno fatto in tempo a fermarsi, trovandosi la strada completamente ostruita.

Erano le 9,45, e l'automobilista, dopo il grande spavento, ha dato l'allarme alla Polizia Locale Val di Fassa - Polins de Fasha, che è intervenuta sul posto insieme agli uomini della Gestione Strade della Provincia Autonoma.

La pianta però era di notevoli dimensioni, e c'è stato bisogno di chiamare i Vigili del fuoco volontari di Moena per segarla e rimuoverla dalla sede stradale. Le operazioni hanno impegnato una squadra per circa due ore. La circolazione è ripresa normalmente poco prima delle 12. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.