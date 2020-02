Una "taglia" stile western per trovare chi ha ucciso l'anno scorso un lupo, ritrovato privo di testa e di zampe, nel torrente Avisio. È il gruppo di Onda Civica Trentino, formato da consiglieri comunali uscenti del Movimento 5 Stelle, a mettere a disposizione 3.000 euro derivanti dalle restituzioni dell'indennità di carica messe a disposizione dal consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Filippo Degasperi (candidato a sindaco di Trento dello stesso gruppo Onda Civica) a chi, entro 30 giorni, darà informazioni attendibili sul responsabile dell'atto.

Lo annuncia il consigliere comunale di Trento e membro di Onda Civica, Andrea Maschio, ricordando che è passato quasi un anno dal ritrovamento: «Dopo l'iniziale tentativo di nascondere la realtà dei fatti - scrive Maschio - , la Provincia ha dovuto far conoscere particolari che lasciano pochi dubbi sul fatto che il predatore sia rimasto vittima di un atto di bracconaggio». Considerato che il tempo sembra scorrere inutilmente e che non ci sono ad oggi novità, «considerato anche che è inaccettabile che i delinquenti responsabili di simili atti continuino a circolare indisturbati in una delle più belle valli del Trentino», il gruppo ha così deciso di dare un premio a chi fornirà informazioni.