Cinque persone, tra le quali un bambino di 12 anni, sono rimaste ferite, per fortuna in maniera leggera, in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Mazzin, in località Fontanazzo.



È successo poco prima delle 8. L’incidente ha coinvolto due auto, e sul posto sono arrivate tra ambulanze e un’auto sanitaria, che hanno prestato soccorso ai feriti.